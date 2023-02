O Benfica viu carimbado esta terça-feira apuramento para os oitavos de final da Liga Europeia de andebol, apesar de ter perdido na receção ao Kadetten Schaffhausen, por 27-28.

No Pavilhão da Luz, o resultado foi empatado para o intervalo, 13-13, mas a formação suíça foi mais forte na segunda parte.

Apesar do desaire, o Benfica garantiu a qualificação para a próxima fase, quando ainda falta uma jornada para o fim: as águias beneficiaram da vitória do Montpellier diante do Veszprém e sabem que têm o quarto lugar garantido.

Por sua vez o Sporting, já apurado para a próxima fase da prova, triunfou na deslocação ao terreno do Balatonfuredi, por 31-25.

Na Hungria, os leões foram a ganhar por 16-13 ao intervalo, vantagem que ampliaram na etapa complementar. Kiko Costa, como quase sempre, foi o melhor marcador da equipa portuguesa, com nove golos.

O Sporting segue assim na segunda posição do grupo C.

Por último, o Águas Santas, que já não tem qualquer hipótese de apuramento, foi derrotado em casa ante os dinamarqueses do Skanderborg-Aarhus, por 33-26.

[artigo atualizado]