Vindo da derrota no Clássico com o FC Porto, o Benfica passou o teste na Maia e venceu o Águas Santas por 31-27, esta sexta-feira, no jogo que abriu a oitava jornada da primeira fase do campeonato nacional de andebol.

Yoav Lumbroso e Petar Djordjic, com quatro golos cada, foram os melhores marcadores dos encarnados, mas Manuel Lima, do Águas Santas, liderou o registo geral, com oito golos.

O Benfica, que na próxima jornada recebe o ABC, ultrapassou à condição precisamente a equipa bracarense e é agora terceiro classificado.