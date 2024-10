O Benfica recebeu e venceu o Tatran Presov por 36-23, esta terça-feira, em jogo da 4.ª jornada do grupo C da fase de grupos da Liga Europeia de andebol.

No Pavilhão n.º 2 da Luz, a equipa treinada por Jota González já vencia por uma margem confortável ao intervalo, de dez golos: 22-12.

Na segunda parte, o Benfica conseguiu um parcial favorável de 14-11, para manter-se só com vitórias em quatro jogos, sendo líder do grupo C.

Ao mesmo tempo, na Suíça, o Limoges HB venceu na visita ao Kadetten Schaffhausen (29-39), resultado que não permite já o apuramento do Benfica para a Main Round da prova.

Isto porque o Benfica, que lidera com oito pontos, para quatro de Limoges e Kadetten Schaffhausen, ainda vai defrontar ambos os adversários, que já não jogam mais entre si e podem, por isso, chegar cada um aos oito pontos do Benfica. O Tatran Presov é 4.º e último, ainda sem pontos.

Esta terça-feira o FC Porto também entra em ação, recebendo o RK Vardar, no grupo F, que tem ainda um Valur-MT Melsungen.