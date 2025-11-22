Vitória “arrancada a ferros” pelo Benfica no dérbi com o Belenenses, por 30-29, que lhe permite isolar-se, à condição, na liderança da primeira fase da Liga portuguesa de andebol, com mais três pontos do que o Sporting e o FC Porto, que só vão a jogo no domingo.

O duelo lisboeta da 12.ª jornada teve uma ponta final de emoções fortes. Depois de terem saído para o intervalo a vencer pela margem mínima (15-14), as Águias viram o seu guarda-redes, Rangel da Rosa, brilhar, no último minuto, ao impedir que o Belenenses se adiantasse no marcador com uma defesa monstruosa após um contra-ataque nascido de uma falha técnica no ataque encarnado.

Com o jogo empatado a 29 golos, coube a Fábio Silva apontar o golo decisivo, tendo a equipa do Restelo ainda desperdiçado um derradeiro ataque devido a um mau passe, intercetado pela defesa forasteira.

Ander Izquierdo e Reinier Dranguet, com seis golos cada, foram os melhores marcadores do Benfica no encontro, mas o artilheiro do dérbi foi Martim Ferraz, do Belenenses, com oito golos.

Também por 30-29, o Avanca venceu no pavilhão do Arsenal Devesa, com Lourenço Santos (10 golos) a ser a figura do encontro. A Artística somou o quinto triunfo na Liga e ocupa, por agora, a nona posição, com 21 pontos, os mesmos do Belenenses. Já os bracarenses ocupam o último lugar, só com derrotas.

Para este sábado estão igualmente agendados os jogos Póvoa AC-Vitória (18h00) e FC Gaia-Águas Santas (21h00).

No domingo, entram em ação o Sporting, que recebe o Marítimo, e o FC Porto, que defronta o ABC. Ambos os encontros arrancam às 15h00.