Benfica, Sporting e Águas Santas, os três clubes portugueses que competem na fase de grupos da Liga Europeia de andebol, perderam os respetivos jogos nesta terça-feira, referentes à segunda jornada da competição.

A única equipa portuguesa que jogou fora, o Sporting caiu em Espanha perante o Granollers, por 32-29.

A equipa da casa já vencia ao intervalo por 17-12, para concluir com os três golos de diferença. Salvador Salvador marcou sete golos pelo Sporting, tantos quantos conseguiu Pol Revira, do Granollers.

O Benfica, detentor o título, foi derrotado em casa pelo Goppingen, da Alemanha, por 27-31.

Nos primeiros cinco minutos, o Goppingen chegou ao 5-0 e depois manteve sempre uma margem confortável sobre as águias, que nunca conseguiram encurtar a diferença para menos de dois golos.

Ole Rahmel, com cinco golos, foi o melhor marcador do Benfica. No Goppingen, Marcel Schiller chegou aos nove e Axel Goller aos sete.

Já o Águas Santas foi batido na Póvoa de Varzim pelo Eurofarm Pelister, da Macedónia do Norte, por 27-29, depois de ter chegado ao intervalo a perder por 15-12.