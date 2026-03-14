O Benfica qualificou-se para os «quartos» da Taça de Portugal de Andebol. Na visita ao AD Carvalhos, que atua na Divisão de Honra, a formação encarnada venceu por 36-28.

Do lado das águias, Mikita Vailupau e Pau Oliveras estiveram em destaque com sete golos cada, sendo os melhores marcadores do encontro. Do lado do Carvalhos, Diogo Martinho foi o mais inconformado com seis tentos certeiros.

Com este triunfo (36-28), o Benfica avança para os «quartos» da competição, em que irá enfrentar o Póvoa AC este sábado.

Ainda nesta fase da competição, o Sporting vai receber o Belenenses, o V. Guimarães visita o Águas Santas e o Marítimo, que está envolvido numa polémica com o FC Porto, recebe o SC Horta.