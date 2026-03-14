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Andebol: Benfica vence e está nos «quartos» da Taça de Portugal
Águias eliminaram o Carvalhos, da Divisão de Honra, por 36-28
TFR
Águias eliminaram o Carvalhos, da Divisão de Honra, por 36-28
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O Benfica qualificou-se para os «quartos» da Taça de Portugal de Andebol. Na visita ao AD Carvalhos, que atua na Divisão de Honra, a formação encarnada venceu por 36-28.
Do lado das águias, Mikita Vailupau e Pau Oliveras estiveram em destaque com sete golos cada, sendo os melhores marcadores do encontro. Do lado do Carvalhos, Diogo Martinho foi o mais inconformado com seis tentos certeiros.
Com este triunfo (36-28), o Benfica avança para os «quartos» da competição, em que irá enfrentar o Póvoa AC este sábado.
Ainda nesta fase da competição, o Sporting vai receber o Belenenses, o V. Guimarães visita o Águas Santas e o Marítimo, que está envolvido numa polémica com o FC Porto, recebe o SC Horta.
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