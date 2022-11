O Benfica recebeu e venceu o FC Gaia por 33-24 na 9.ª jornada do campeonato nacional de andebol.

Ao intervalo, os encarnados venciam por 19-12, e na segunda parte mantiveram o domínio do jogo.

O Benfica regressa assim aos triunfos uma semana depois de visto a invencibilidade no campeonato quebrada pelo FC Porto no clássico.

Com este resultado, as águias igualam chegam aos 25 pontos no campeonato, os mesmos do FC Porto e mais um do que o Sporting, que está no terceiro lugar, mas tem menos um jogo e venceu todos os oito jogos que fez até agora.