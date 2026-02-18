Andebol: Benfica vence no arranque da ronda principal da Liga Europeia
O FC Porto, por sua vez, saiu derrotado
O Benfica e o FC Porto arrancaram a ronda principal da Liga Europeia de andebol. Os encarnados venceram o RK Vardar, da Macedónia do Norte. Já os dragões perderam com os dinamarqueses do Aarhus.
No Pavilhão da Luz, o Benfica venceu por 40-35, depois de ter estado a vencer por 24-16 ao intervalo. O bielorrusso Mikita Vailupau foi o melhor marcador do Benfica, com sete golos. Do lado dos macedónios, Dmytro Horiha, com nove golos, melhor anotador da partida.
O Benfica soma agora dois pontos no grupo III, os mesmos que o Vardar. O Melsungem, da Alemanha, lidera o grupo com seis pontos.
No Dragão Arena, para o Grupo II, o FC Porto saiu derrotado 33-28. Ao intervalo a equipa portuguesa ia vencendo por 17-15. Vasco Costa, com nove golos, foi o melhor marcador na partida.
O grupo é liderado pelo Aarhus, com os mesmos quatro pontos do Elverun, da Noruega, que venceu os espanhóis do Granollers por 37-28. O FC Porto é terceiro, com dois pontos, e o Granollers quarto, também com dois pontos.