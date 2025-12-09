O Benfica venceu na Luz o Póvoa AC por 31-22 e regressou às vitórias no campeonato nacional de andebol após o empate surpreendente na visita ao FC Gaia.

Ao intervalo, as águias já venciam por 16-7, tendo mantido as distâncias na etapa complementar.

Com este resultado, a formação orientada por Jota González segue no terceiro lugar do campeonato, agora colada ao FC Porto e com o mesmo número (14) de jogos).

O Sporting, que defrontam nesta quarta-feira o FC Porto no Dragão Arena, lidera a classificação com o registo imaculado de 13 vitórias em 13 jogos.