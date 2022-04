Benfica e Sporting tiveram destinos diferentes nos oitavos de final da Liga Europeia de andebol.

Enquanto as águias eliminaram os franceses do Toulouse, o Sporting caiu de forma dramática ao perder por um diante do Magdeburgo, detentor do troféu.

Ainda assim, águias e leões tiveram jogadores destacados pela EHF.

Desde logo, Petar Djordjic, lateral do Benfica que, além de ter marcado o terceiro melhor golo da ronda, viu a federação europeia definir como «masterclass» a exibição nas duas mãos dos oitavos de final, ao marcar 27 golos no conjunto dos dois jogos. O sérvio apontou 39 por cento dos golos das águias na eliminatória.

