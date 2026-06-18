Andebol: campeão sueco é o novo treinador do Benfica
Anders Hallberg sucede a Jota González
Anders Hallberg sucede a Jota González
O sueco Anders Hallberg é o novo treinador da equipa de andebol do Benfica, anunciaram os encarnados, esta quinta-feira.
O técnico de 40 anos assinou um contrato válido por três épocas.
Hallberg chega ao Benfica depois de ter conquistado o campeonato e a Taça da Suécia ao serviço do IFK Kristianstad. Antigo internacional A pela Suécia, iniciou a carreira de treinador em 2022/23 no IF Hallby e ainda foi adjunto da seleção sub-21 da Suécia entre 2023 e 2025.
Em comunicado, o Benfica destaca que Hallberg «tem um grande conhecimento do andebol nórdico e europeu, além de ser reconhecido como um treinador que gosta de potenciar jovens atletas».
O treinador sueco, diga-se, sucede a Jota González, que esteve três anos na Luz e não conquistou qualquer título, tendo terminado o último campeonato no terceiro lugar.