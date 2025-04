A seleção nacional A masculina de andebol conta com cinco estreias absolutas e três regressos nos convocados para os jogos ante a Roménia e Israel, da qualificação para o Euro 2026, anunciou a Federação de Andebol de Portugal (FAP) esta quarta-feira.

Já com o apuramento garantido para o Europeu, alcançado há mês e meio com a vitória ante a Polónia (33-27), Portugal está agora de olhos postos no primeiro lugar do grupo 8.

Gabriel Viana (TuS Ferndorf, Alemanha), Miguel Neves (Saint-Raphael VAR HB, França), Vasco Costa (Hammarby IF, Suécia), António Machado (Marítimo Madeira Andebol SAD) e José Ferreira (FC Porto) são as grandes novidades na lista de 16 convocados.

Além desta mão cheia de novidades, nota para os regressos de Gustavo Oliveira (Atlético Valladolid, Espanha), Diogo Silva (KIF Kolding, Dinamarca) e Jenilson Monteiro (Limoges HB, França).

A seleção nacional defronta a Roménia a 8 de maio (17h00) e Israel a 11 de maio (17h00), sendo ambos os jogos em solo romeno.

Portugal lidera o grupo com sete pontos, mais três do que a Polónia, que tem quatro e também está em lugar de apuramento. A Roménia é terceira classificada com três pontos e Israel é quarto e último, com dois pontos.

Os 16 convocados:

Guarda-redes: Gustavo Capdeville (Benfica), Diogo Valério (Marítimo).

Pontas: Pedro Oliveira (FC Porto), Gabriel Viana (TuS Ferndorf), Jenilson Monteiro (Limoges HB), José Ferreira (FC Porto).

Laterais: Gabriel Cavalcanti (Benfica), Vasco Costa (Hammarby IF), Joaquim Nazaré (Skjern Handbold), Diogo Silva (KIF Kolding)

Lateral/central: Miguel Neves (Saint-Raphael VAR HB), Gustavo Oliveira (Atlético Valladolid).

Central: André Sousa (ABC)

Pivôs: Ricardo Brandão (FC Porto), Fábio Silva (Benfica), António Machado (Marítimo).