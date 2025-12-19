Diogo Rêma, guarda-redes da equipa de andebol do FC Porto, foi submetido a uma intervenção cirúrgica nesta sexta-feira.

O guarda-redes sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no clássico frente ao Sporting, na 15.ª jornada da Liga. Optou-se pela cirurgia.



A operação decorreu sem contratempos, informou o clube, e o atleta de 21 anos irá agora iniciar o processo de recuperação aos cuidados do Departamento de Saúde no Dragão Arena.

No referido encontro, o Sporting viria a vencer por 36-32 e reforçou a liderança, com 16 vitórias em outros tantos jogos. O FC Porto segue logo atrás, no segundo posto a três pontos de distância.