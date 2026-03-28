O diretor-geral das modalidades do FC Porto, Mário Santos, afirmou que o jogador de andebol do Sporting Martim Costa terá agredido um adepto 'azul e branco' durante o aquecimento do jogo entre as duas equipas.

«É cansativo assistir a este tipo de episódios e passar ao lado da agressão de Martim Costa a um adepto do FC Porto, que será devidamente identificado», disse o dirigente portista, na sequência da polémica em torno dos acontecimentos antes do encontro, da primeira jornada da segunda fase do campeonato nacional de andebol, disputado no Dragão Arena.

Mário Santos acrescentou que existem imagens do alegado incidente e descreveu a situação como «demasiado evidente». «Há imagens que provam que ele se dirigiu a um adepto e o terá empurrado durante a fase de aquecimento. Entrou pela bancada e empurrou um adepto. Estamos no âmbito de eventos desportivos e existe um enquadramento legal para que essas coisas não aconteçam», referiu.

O responsável do FC Porto defendeu que, havendo indícios, «os agentes responsáveis têm de instaurar os devidos processos», sublinhando que estavam elementos da Federação de Andebol de Portugal presentes no recinto.

Além disso, Mário Santos rejeitou as informações de que elementos do Sporting tenham necessitado de assistência hospitalar, no seguimento das alegadas indisposições antes do jogo.

«É falso que alguém tenha sido hospitalizado. Ninguém saiu do Dragão Arena e é absolutamente surreal isto acabar com idas ao hospital que nunca aconteceram», afirmou.

O dirigente criticou ainda o que considera ser «ruído sem fundamento» em torno do caso, reiterando a posição já assumida pelo clube no comunicado divulgado anteriormente.

«O FC Porto recebeu o Sporting com toda a dignidade e dentro das regras para uma competição justa, nobre e leal. Não queremos ganhar fora, nem alinhar em teatros», concluiu.