No primeiro compromisso após o histórico quarto lugar no Campeonato do Mundo, a seleção nacional de andebol arrancou um empate a 36 golos em Gdansk, na Polónia, na fase de qualificação para a fase final do Europeu do próximo ano. O resultado permite a Portugal manter a liderança isolada do Grupo 8.

António Areia, autor de três golos, apontou o tento que valeu o empate a poucos segundos do fim, numa altura em que os Heróis do Mar jogavam em inferioridade numérica, pela exclusão de Daymaro Salina. Na resposta, Michal Olejniczak ficou perto de garantir a vitória para os polacos, mas acertou na trave.

Mesmo sem nomes importantes como Diogo Rêma, Kiko Costa, Martim Costa, Victor Iturriza, Salvador Salvador, Alexandre Cavalcanti, Fábio Magalhães ou Miguel Martins, Portugal foi uma equipa competente e tremendamente competitiva, acabando recompensada com um importante ponto.

João Gomes foi o melhor marcador português, com sete golos, menos dois do que o artilheiro da partida, o polaco Michal Olejniczak.

A seleção nacional lidera o Grupo 8 da segunda fase de qualificação para o Euro 2026 com cinco pontos, mais um do que a Polónia, que volta a defrontar, no domingo, em Odivelas (17:30).

Apenas os dois primeiros classificados de cada grupo, mais os quatro melhores terceiros, se apuram para o Campeonato da Europa, que será disputado na Suécia, na Dinamarca e na Noruega, entre os dias 15 de janeiro e 1 de fevereiro de 2026.