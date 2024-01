A Eslovénia venceu a Dinamarca por 28-25 esta terça-feira e garantiu o terceiro lugar no grupo II da ronda principal do Europeu de andebol, afastando Portugal da competição e da hipótese de obter o melhor resultado de sempre na competição, o 5.º lugar.

Ao intervalo, a Eslovénia vencia por 17-14. Na segunda parte, a tricampeã do mundo ainda esteve na frente do marcador, mas os eslovenos conseguiram retomar a dianteira e o parcial de 11-11 dos segundos 30 minutos valeu a festa aos eslovenos, que aproveitaram da melhor forma o empate de Portugal horas antes, contra os Países Baixos (33-33).

Portugal termina o grupo II da ronda principal no 4.º lugar, com cinco pontos, ficando à espera da 4.ª e última jornada do grupo I, a realizar na quarta-feira, para saber se garante uma vaga no torneio pré-olímpico.

Quanto à classificação no Europeu, Portugal pode ainda igualar a segunda melhor de sempre, o sétimo lugar de 2000. A melhor de sempre foi o 6.º lugar, em 2020.

Esta noite, o Noruega-Suécia (19h30) fecha o grupo II, mas já em nada vai mexer nas contas do grupo.

A Eslovénia fica à espera do 3.º classificado do outro grupo para saber quem defronta no jogo de atribuição do 5.º e 6.º lugares. Dinamarca e Suécia estão apuradas para as meias-finais.

CLASSIFICAÇÃO – GRUPO II

1.º: Dinamarca, 8 pontos

2.º: Suécia, 6 (menos um jogo)

3.º: Eslovénia, 6

4.º: Portugal, 5

5.º: Noruega, 2 (menos um jogo)

6.º: Países Baixos, 1