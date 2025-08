O lateral espanhol Pau Oliveras é reforço para a equipa de andebol do Benfica, tendo assinado contrato até 2027, confirmou o clube encarnado, na tarde desta segunda-feira.

Pau Oliveras chega a Portugal e ao Benfica depois de, nas últimas cinco épocas, ter feito carreira em França, onde representou o Saran HB nos dois últimos anos, após passagens pelo Frontignan HB e pelo Villeurbanne HA.

Formado no Barcelona, onde se estreou como sénior na época 2017/2018, Pau Oliveras fez parte da conquista de dois campeonatos espanhóis pelo Barcelona.

«Estou muito contente com esta nova aventura, com esta nova camisola. Acredito que vai ser uma época bonita para o clube, para a equipa, para podermos correr por todos os objetivos que temos para este ano. Estou com muita vontade e muita motivação», disse o novo reforço dos encarnados, em declarações aos canais do clube.