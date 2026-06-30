O FC Porto anunciou as saídas do guarda-redes Ante Grbavac, do lateral direito Marcus Dahlin e do pivô Jesus Hurtado da equipa principal de andebol.

O guardião croata e o lateral sueco chegaram à cidade invicta na última temporada e ajudaram o clube a garantir o apuramento para a próxima edição da Liga dos Campeões.

Já o pivô colombiano, que esteve emprestado aos eslovenos do RK Celje, tendo participado em 26 jogos e apontado nove golos, diz adeus aos dragões sete anos depois.

Recorde-se de que o FC Porto terminou o último campeonato nacional na segunda posição, com 42 pontos.