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Há 1h e 15min
Andebol: FC Porto anuncia saídas de três jogadores
Ante Grbavac, Marcus Dahlin e Jesus Hurtado despedem-se dos azuis e brancos
JR
Ante Grbavac, Marcus Dahlin e Jesus Hurtado despedem-se dos azuis e brancos
JR
O FC Porto anunciou as saídas do guarda-redes Ante Grbavac, do lateral direito Marcus Dahlin e do pivô Jesus Hurtado da equipa principal de andebol.
O guardião croata e o lateral sueco chegaram à cidade invicta na última temporada e ajudaram o clube a garantir o apuramento para a próxima edição da Liga dos Campeões.
Já o pivô colombiano, que esteve emprestado aos eslovenos do RK Celje, tendo participado em 26 jogos e apontado nove golos, diz adeus aos dragões sete anos depois.
Recorde-se de que o FC Porto terminou o último campeonato nacional na segunda posição, com 42 pontos.
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TAGS: Modalidades Andebol FC Porto Saídas Mercado
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