O FC Porto recebeu e venceu o Póvoa em jogo em atraso da 17.ª jornada do campeonato nacional de andebol.

Os dragões venceram os poveiros por 39-30.

Um resultado que lhes permite voltar ao topo de classificação. O FC Porto lidera com 70 pontos, mais um do que o Sporting e seis do que o Benfica, ao fim de 24 partidas realizadas.

A próxima jornada, a 25.ª

Benfica - Vitória de Setúbal

Xico Andebol - Belenenses

Póvoa - Maia/UMaia

Sporting da Horta - Avanca

Madeira SAD - ABC/UMinho

Águas Santas - FC Gaia

FC Porto - Boa Hora

Sanjoanense – Sporting