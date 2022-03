FC Porto, Benfica, Sporting e Madeira SAD apuraram-se neste sábado para a final-four da Taça de Portugal de andebol, que se vai disputar entre 11 e 12 de junho, em Matosinhos.

Os dragões foram a equipa com a tarefa mais complicada, eliminando o Águas Santas, atual quarto classificado do campeonato graças ao triunfo por 36-33, no Dragão.

O Madeira SAD foi a segunda equipa a garantir o bilhete para as meias-finais, graças ao triunfo por 35-30 sobre o Belenenses.

Já o Benfica foi à Maia eliminar o ADA Maia/Universidade da Maia por 34-24, enquanto Sporting levou a melhor sobre a Sanjoanense com uma vitória por 32-19, em São João da Madeira.