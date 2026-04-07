O FC Porto já conheceu o adversário para os «quartos» da Taça Europeia de andebol. Melsungen, da Alemanha, eliminou esta terça-feira os dinamarqueses do Fredericia HK, marcando encontro com os dragões.

Já depois de os alemães perderem na primeira mão (35-39), um triunfo na segunda mão (35-26) valeu a passagem aos «quartos» da competição. O FC Porto joga a primeira mão dos «quartos» no dia 28 de abril, recebendo o Melsungen no dia 5 de maio.

O Sporting, por sua vez, joga esta quinta-feira também por uma presença nos «quartos» da Taça Europeia. Na primeira mão, os leões venceram os polacos do Wisla Plock por 33-29.