O FC Porto anunciou esta terça-feira a contratação do lateral Jakob Mikkelsen para a equipa de andebol.

O jogador dinamarquês, que vai alinhar nos dragões a partir da próxima temporada, chega dos franceses do Istres Provence e assina um contrato válido até 2025.

Lateral direito, com 25 anos, Mikkelsen tem 1,98 metros e iniciou a carreira no Aarhus, antes de chegar ao Fredericia HK. No início da atual época foi contratado, então, pelo emblema gaulês, onde soma 87 golos em 18 partidas.