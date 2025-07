O sorteio da fase de grupos da Liga Europeia de andebol colocou o FC Porto no Grupo D, juntamente com os islandeses do Knattspyrnufélagid FRAM, e o Benfica no Grupo E, com os húngaros do Ferencváros e os alemães do Melsungen, que terminaram a última edição da prova na quarta posição. As poules aguardam pela conclusão da ronda de qualificação para ficarem completas.

De recordar que os dragões atingiram os quartos de final da competição na época passada, enquanto as águias se ficaram pelo play-off que lhes dava acesso.

Igualmente apurados para a Liga Europeia, ABC e Marítimo terão de ultrapassar a ronda de qualificação para atingirem a fase de grupos.

Caso consigam superar os espanhóis do Bidasoa, os bracarenses juntam-se, no Grupo A, ao campeão em título, Flensburg-Handewitt (Alemanha), ao Potaissa Turda (Roménia) e ao vencedor da eliminatória entre Mors-Thy (Dinamarca) e Saint-Raphael (França).

Já os madeirenses, se afastarem os dinamarqueses do Skanderborg, serão integrados no Grupo C, juntamente com o Slovan (Eslovénia), o Granollers (Espanha) e a equipa que prevalecer na eliminatória entre Minaur Baia Mare (Roménia) e Stjarnan (Islândia).