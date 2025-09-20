Modalidades
Andebol: FC Porto e Benfica vencem
Jogos da 3.ª jornada do campeonato nacional
O FC Porto e o Benfica venceram os respetivos encontros da 3.ª jornada do campeonato nacional de andebol.
Os azuis e brancos derrotaram em casa o Belenenses por 41-34 e mantiveram-se 100 por cento vitoriosos neste arranque de prova.
Já as águias, que vinham de uma derrota pesada no dérbi com o campeão nacional Sporting, impuseram-se na receção ao FC Gaia por 45-34 e somam agora dois triunfos e um desaire.
Também neste sábado o Águas Santas venceu o Artística de Avanca por 29-28 e segue, tal como o FC Porto, com três vitórias em três jogos. Destaque ainda para o triunfo do V. Guimarães diante do Arsenal da Defesa por 29-23.
