A vitória do FC Porto sobre os alemães do MT Melsungen não impediu a eliminação dos azuis e brancos nos quartos de final da Liga Europeia.

A jogar em casa, a equipa portuguesa levou a melhor na 2.ª mão por 23-19, mas o resultado não permitiu a recuperação do desaire por cinco golos de diferença (28-23) há uma semana na Alemanha.

O FC Porto, que foi para o intervalo a ganhar por 12-9, chegou a estar em posição de apuramento para a final-four na segunda parte, mas acabou por cair de forma dramática.

Já dentro do último minuto, Antonio Martínez beneficiou de um livre de sete metros que daria aos dragões o 24-18 necessário para o apuramento, mas falhou a baliza. Na resposta, a 40 segundos do fim, o Melsungen reduziu para 23-19.

Nos últimos instantes, o FC Porto ainda tentou o golo que levaria o jogo para o desempate através da marcação de livres de sete metros, mas sem sucesso.