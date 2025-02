Sortes distintas para FC Porto e Benfica no arranque da ronda principal da Liga Europeia de andebol, com os dragões a derrotarem, perante o seu público, o Vojvodina e as águias a perderem, em Espanha, com o Bidasoa Irun.

Obrigados a vencer para ficarem numa posição mais confortável no Grupo 3, no qual entraram sem qualquer ponto vindo da primeira fase, os portistas controlam os sérvios do Vojvodina desde o apito inicial, acabando por vencer de forma clara, por 29-20.

O guarda-redes sueco do FC Porto, Sebastian Abrahamsson, foi a figura do jogo com 22 defesas e mais de 50 por cento de eficácia na baliza.

«A nossa defesa esteve muito bem. Quando cometíamos um erro, estava lá o Sebastian para defender. Ainda assim, falhámos algumas boas oportunidades que nos dariam um resultado mais folgado, mas se me dissessem antes do jogo que íamos ganhar por nove golos, talvez não acreditasse. Foi uma boa vitória», disse o técnico dos portistas, Magnus Andersson, após o encontro.

No restante jogo do grupo, Melsungen e Kiel empataram 26-26, somando ambos cinco pontos. O FC Porto é terceiro, com dois.

Quanto ao Benfica, que entrou no Grupo 2 com dois pontos, ainda chegou ao intervalo do jogo na casa do Bidasoa Irun em vantagem (13-15), mas permitiu a reviravolta aos bascos, que triunfaram por 28-27 e lideram a série, com seis pontos. Seguem-se os franceses do Limoges, com quatro, que bateram suecos do Ystads (32-36).

O húngaro Kristof Palasics, com 14 defesas, esteve em destaque na baliza do Benfica, que teve no ponta alemão Ole Rahmel a sua figura principal, ao apontar 13 golos em igual número de remates tentados.

O primeiro classificado de cada grupo qualifica-se diretamente para os quartos de fina da Liga Europeia, enquanto o segundo e o terceiro seguem para os oitavos de final. O quarto é eliminado da competição.