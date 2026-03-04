O FC Porto assegurou a continuidade na Liga Europeia de andebol, esta terça-feira, ao derrotar em casa o Granollers (34-33), com um golo no último segundo do jogo da penúltima jornada do Grupo II da Ronda Principal.

Na Invicta, o encontro foi equilibrado e o golo da vitória apareceu mesmo em cima da buzina, apontado pelo lateral Porsteinn Leó Gunnarsson. O jogador islandês, com seis golos, foi considerado o homem do jogo.

Os dragões vão discutir o primeiro lugar no grupo e a passagem direta aos quartos de final, depois desta vitória. Aarhus, Elverun e FC Porto estão com seis pontos e vão decidir, na próxima semana, o ordenamento dos três primeiros. Os espanhóis do Granollers, com dois pontos, serão sempre últimos.

Já o Benfica, no Grupo III, ficou com a vida complicada, depois de perder frente ao Vardar, na Macedónia do Norte, por 33-27. Posto isto, os encarnados são terceiros e precisam de um empate na última ronda para chegar aos play-off.

O Benfica passou a ter desvantagem no confronto direto com o Vardar. Tem agora como missão pelo menos empatar na receção ao Kristianstad, da Suécia, na última jornada.