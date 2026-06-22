O FC Porto vai juntar-se ao Sporting na fase de grupos da Liga dos Campeões de andebol.

Com o alargamento de 16 para 24 equipas anunciado esta segunda-feira pela Federação Europeia (EHF), os dragões receberam um dos 13 «wild cards» atribuídos pela EHF. O Sporting, por ser campeão português, já tinha a presença assegurada.

Recorde-se que, na última temporada, o Sporting chegou aos quartos de final da Champions, enquanto os portistas, segundos do campeonato português, caíram na mesma ronda, mas na Liga Europeia.

Além do FC Porto, que regressa três anos depois à Champions, também garantiram uma vaga extra Aarhus e GOG (Dinamarca), Nantes e Montpellier (França), Fuchse Berlin (Alemanha), Pick Szeged (Hungria), Wisla Plock (Polónia), Vardar (Macedónia do Norte), Celje (Eslovénia), Partizan (Sérvia), Kriens-Luzern (Suíça) e IFK Kristianstad (Suécia).

Com entrada já garantida estavam Sporting, Zagreb (Croácia), Aalborg (Dinamarca), FC Barcelona (Espanha), Paris Saint-Germain (França), Magdeburgo (Alemanha), Veszprém (Hungria), Kolstad (Noruega), Kielce (Polónia), e Dínamo Bucareste (Roménia), além do Melsungen (Alemanha), vencedores da última Liga Europeia.

Na fase de grupos, os 24 clubes serão divididos em seis grupos de quatro, estando o sorteio marcado para a sede da EHF, em Viena, às 10h00 de sexta-feira.