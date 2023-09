Quatro jogos, quatro vitórias.

Depois do triunfo a meio da semana para a Liga dos Campeões, o FC Porto cumpriu o expectável e venceu o V. Guimarães por 39-26.

A equipa orientada por Carlos Resende chegou ao intervalo já a vencer por 10 golos de diferença (21-11) e aumentou a vantagem no segundo tempo.

Pedro Valdés, Victor Iturriza e António Martínez foram os melhores marcadores do lado dos portistas, todos com cinco golos, menos dois do que Matheus Pereira, o melhor marcador do encontro.

Já o Benfica voltou às vitórias depois do inesperado empate em casa do Póvoa na jornada anterior.

Na receção ao Gaia, as águias venciam apenas por três ao intervalo (16-13), mas ampliou a diferença para nove golos (34-25) na segunda parte, apoiado nos sete golos de Miguel Sánchez Migallón e nos seis de Ander Izquierdo.

Nos outros jogos do dia, o Águas Santas venceu o Avanca por 31-28 e o ABC levou a melhor sobre o Póvoa por 26-20, enquanto V. Setúbal e Belenenses empataram 33-33.

Com estes resultados, o FC Porto isola-se na liderança do campeonato, com 12 pontos, mais três do que o Sporting (menos um jogo), o Benfica e o Águas Santas (menos um jogo).