O FC Porto oficializou a rescisão do contrato que ainda ligava Rui Silva ao clube, apesar de o treinador estar a orientar os gregos do AEK Atenas desde julho deste ano. O técnico, de 42 anos, foi adjunto de Carlos Resende e orientou a equipa B portista, na II Divisão Nacional de andebol, em 2023/2024.

A saída do FC Porto, no ano passado, não foi propriamente pacífica, com o técnico a ter decidido recorrer aos tribunais para resolver a situação.

«Nada me move contra a instituição FC Porto. O FC Porto é de todos e não de alguns. Foi a minha casa durante muitos anos, foi aqui que cresci como atleta e treinador. A minha gratidão ao clube e à sua história é imensa», chegou a referir Rui Silva, na altura.

O processo fica agora encerrado, com o FC Porto a limitar-se a informar que «chegou a acordo com Rui Silva, antigo treinador-adjunto da equipa de andebol, para a rescisão do contrato que ligava as duas partes».

Antigo treinador do Sporting e adjunto nos franceses do Nancy, entre outros, Rui Silva foi também atleta dos Dragões, na viragem do século.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?