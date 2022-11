O FC Porto perdeu esta quinta-feira em casa do Paris Saint-Germain, por 32-30, em jogo da sexta jornada do Grupo A da Liga dos Campeões de andebol.

Os dragões têm seis derrotas em outros tantos jogos e não somam qualquer ponto, ocupando a oitava e última posição do grupo.

Em Paris, o FC Porto já perdia por dois golos ao intervalo (17-15). A equipa de Magnus Andersson efetuou 51 remates contra 44 do poderoso conjunto gaulês, que esteve mais eficaz.

Jack Thurin foi o melhor elemento do FC Porto, ao marcar seis golos em 11 tentativas. Do lado do PSG, Elohim Prandi esteve em evidência, com 11 remates certeiros.

Na sétima jornada, a 24 de novembro, os dragões jogam na Alemanha, perante o Magdeburgo.