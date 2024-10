O FC Porto arrancou a Liga Europeia de andebol com uma derrota caseira, ante os alemães do MT Melsungen (29-24), na primeira jornada do Grupo F.

Com o treinador da equipa de futebol, Vítor Bruno, nas bancadas, os dragões foram surpreendidos pela entrada forte da equipa germânica, que ao intervalo já vencia por 16-10. A reação azul e branca na segunda parte já foi insuficiente para evitar o desaire.

Mister Vítor Bruno 🫡 Um espectador especial no #FCPortoAndebol 💙 pic.twitter.com/tNvUz59nEz — FC Porto (@FCPorto) October 8, 2024

O espanhol Mamadou Diocou apontou oito dos golos do FC Porto, enquanto o tunisino Darmoul, com seis golos, foi o melhor do MT Melsungen.

O FC Porto ocupa o terceiro posto do Grupo F, liderado pelo Vardar (Macedónia do Norte), que tem dois pontos, depois de ter batido os islandeses do Valur (33-26).