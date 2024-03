O FC Porto perdeu na visita ao Wisla Plock por 29-28, esta quinta-feira, na Polónia, num resultado que afasta os azuis e brancos da Liga dos Campeões de andebol.

Ao intervalo, o FC Porto vencia por 15-14, mas o Wisla Plock conseguiu dar a volta ao marcador, num jogo em que só precisava de empatar, ao contrário dos dragões, que tinham como obrigatória a vitória.

Na segunda parte, a equipa polaca conseguiu um parcial favorável de 15-13 e venceu pela margem mínima.

Nikolaj Laeso, com sete golos, foi o melhor marcador do FC Porto e também do jogo, seguido do colega de equipa António Areia, com cinco golos.

O Wisla segue assim para o play-off de acesso aos quartos de final, com o 6.º lugar no grupo B, do qual também seguem para essa fase Veszprém, Montpellier e GOG. Já Magdeburgo e Barcelona estão qualificados diretamente para os quartos de final, por terem terminado nos dois primeiros lugares do grupo.

Nos outros jogos desta 14.ª e última jornada do grupo B, esta quinta-feira, o GOG venceu na visita ao RK Celje (30-34), o Magdeburgo triunfou na visita ao Veszprém (28-30) e o Montpellier foi vencer a Barcelona (34-37).

CLASSIFICAÇÃO – GRUPO B:

1.º: Magdeburgo, 24 pontos

2.º: Barcelona, 22

3.º: Veszprém, 20

4.º: Montpellier, 14

5.º: GOG, 13

6.º: Wisla Plock, 11

7.º: FC PORTO, 8

8.º: RK Celje, 0

Do grupo A, apuraram-se diretamente para os quartos de final o Kiel e o Aalborg. PSG, Kielce, RK Zagreb e Pick Szeged vão ao play-off. Kolstad e Eurofarm Pelister estão fora da prova.