Poucas horas depois de ter apontado cinco golos, na Luz, na derrota do GOG diante do Benfica (33-31) para a primeira mão do play-off de acesso aos quartos de final da Liga Europeia de andebol, Linus Persson foi oficializado como reforço do FC Porto para a próxima temporada.

Campeão europeu pela Suécia em 2022, joga como lateral direito e, aos 31 anos, prepara-se para a terceira experiência na carreira, iniciada no HK Malmo, num país diferente, depois de ter passado por França (US Ivry e HBC Nantes) e pela Dinamarca, onde representa o GOG.

Esquerdino, com 1,91 metros de estatura, Linus Persson promete ser um reforço importante para os portistas, na próxima época. A duração do vínculo do sueco não foi revelada.

«Não foi difícil escolher o FC Porto. Tive uma boa conversa com Magnus Andersson (técnico dos portistas), que foi meu treinador na Suécia, e foi bastante fácil aceitar», referiu o atleta, aos canais oficiais dos dragões.