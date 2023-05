O FC Porto anunciou nesta quinta-feira a renovação de António Areia, ponta direita internacional português, que em 2018 trocou a equipa de andebol do Benfica pelo FC Porto.

A cumprir a oitava época nos dragões, Areia venceu três campeonatos, duas Taças de Portugal e outras tantas Supertaças.

Esta época, apesar de ter estado num nível abaixo do que sempre apresentou, caracterizado por uma grande eficácia, o ponta foi decisivo nos jogos com o Sporting e com o Benfica e vê a fiabilidade demonstrada com a renovação do vínculo.

«Vivo esta renovação com um grande orgulho e honra, mas sobretudo com um grande sentido de responsabilidade por continuar vinculado a um clube tão grande. Têm sido anos incríveis, muitos títulos conquistados e golos marcados, muitos deles decisivos. Espero que essa continue a ser uma marca minha no clube e que esses títulos se traduzam em muitos mais porque os que passaram já lá vão e o que interessa é o presente e o futuro», disse, citado pelo site dos azuis e brancos.

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, marcou presença na renovação do andebolista e enalteceu o exemplo de um atleta que já venceu um «Dragão de Ouro».

«O António Areia é um pilar da nossa equipa, é um Dragão de Ouro com todo o mérito, portanto a garantia de que ele continua é uma enorme satisfação pela sua qualidade como homem e atleta, é um exemplo para todos», resumiu.