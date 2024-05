O FC Porto anunciou, esta segunda-feira, a renovação de contrato com Daymaro Salina, até 2026.

O capitão da equipa de andebol está há 13 anos nos dragões. Já conquistou oito campeonatos, duas Taças de Portugal e três Supertaças, num total de 546 jogos, nos quais marcou 1320 golos.

Salina tem sido um dos esteios da equipa de andebol do FC Porto desde que chegou à Invicta, embora tenha falhado 14 jogos esta época por lesão. Contudo, regressou a tempo de participar na fase final da temporada, que pode resultar na conquista do pentacampeonato.

«É um dia especial. Já estou cá há 13 anos, o que para mim é pouco, ainda me lembro do dia em que cheguei. Fico e permanecerei sempre muito feliz por continuar neste clube e a representar estas cores», disse o pivô de 36 anos aos canais de comunicação dos portistas.

Já o presidente André Villas-Boas, destacou que o internacional português representa o expoente máximo de portismo e esta renovação faz parte do plano de «construção de equipas vencedoras» que projetou.

«Qualquer capitão representa no seu máximo todos os valores do FC Porto, transmite-os para o plantel e para a equipa. Com o Daymaro, estamos perante uma pessoa que tem valorizado o nome do FC Porto com toda a sua performance e rendimento, mas também em sucesso e em títulos. Uma renovação de todo merecida antes da finalíssima com o Sporting que se espera que seja um fator adicional de motivação para ele», afirmou o dirigente.