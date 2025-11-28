O FC Porto oficializou, esta sexta-feira, a renovação de contrato até 2029 com Diogo Rêma.

O guarda-redes de andebol, de 21 anos, está ligado aos dragões desde 2020. O internacional português deu os primeiros passos na modalidade no Colégio dos Carvalhos e também representou o FC Gaia.

Eleito o melhor guarda-redes do Mundial de sub-21 deste ano, Diogo Rêma foi colocado, recentemente, na rota do Sporting. Além dos leões, havia rumores de interesse de clubes estrangeiros no jovem guardião.

«Esta confiança do clube significa tudo. Já tinha na cabeça, desde há muito tempo, que queria ficar durante mais anos no FC Porto para continuar o meu progresso e melhorar em todos os sentidos. Nós temos condições fantásticas de treino, só tenho de aproveitar. Estou mesmo muito feliz», garantiu Rêma, em declarações aos meios oficiais dos dragões.

«Olho para o futuro com grande vontade de conquistar títulos. Há já algum tempo que não conquistamos títulos, por isso espero que no futuro próximo consigamos fazê-lo. Esta renovação traz-me toda a motivação do mundo para continuar a trabalhar e a atingir objetivos», acrescentou.

Diogo Rêma, diga-se, está à beira da centena e meia de jogos pela equipa principal do FC Porto – esta época leva 20.