FC Porto sofreu a quinta derrota em outros tantos jogos na Liga dos Campeões de andebol, ao perder esta quinta-feira, por 33-26, na receção aos dinamarqueses do GOG.

A equipa de Magnus Andersson fez 50 remates à baliza de Tobias Thulin, os mesmos do GOG, o que diz muito quando à eficácia de uma equipa e de outra.

Jack Thurin e Victor Iturriza, com cinco e quatro golos, foram os melhores marcadores do FC Porto, enquanto Simon Pitlick (sete) e Jerry Tollbring (nove) se destacaram no lado dinamarquês.

Desta forma, os dragões continuam no último lugar do Grupo A, com zero pontos. Na próxima jornada, a equipa portista joga fora, com o Paris Saint-Germain, um dos grandes favoritos a vencer a Champions.