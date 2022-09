O FC Porto perdeu na receção aos húngaros do Veszprém, por 35-28, em jogo da Liga dos Campeões de andebol, e confirmou o mau arranque de temporada.

Na partida da segunda jornada da Champions, disputada no Dragão Arena, Jack Thurin, com seis golos, foi o melhor marcador do lado azul e branco, enquanto Petar Nenadic (7), dos visitantes, foi o máximo goleador.

No que toca à classificação do grupo A, o Veszprém é líder fruto de dois triunfos, enquanto os dragões estão na última posição, sem qualquer ponto amealhado. De resto, o FC Porto ainda não venceu nenhum jogo esta época.