No andebol, o FC Porto venceu, fora de casa, o Clássico, dos quartos de final da Taça de Portugal, com o Benfica por 39-37, após prolongamento, e garantiu a presença nas meias-finais da prova.

No Pavilhão N.º 2 da Luz, o encontro começou bastante equilibrado, mas com os azuis e brancos quase sempre na frente do marcador. Os dragões lideraram, na maioria do tempo, por dois golos, mas chegaram ao intervalo a vencer por 17-14.

No segundo tempo do duelo entre os segundos e os terceiros classificados do campeonato, com os mesmos 57 pontos, o FC Porto continuou por cima e alargou a vantagem para cinco golos logo no reatar.

O Benfica reagiu e chegou a completar a reviravolta no Clássico. Contudo, nos últimos segundos do encontro, os dragões venciam por 32-31, quando Paulo Moreno fez o empate e levou o Clássico para o prolongamento.

Aí, a equipa azul e branca saiu na frente ao intervalo por 35-34 e no segundo tempo confirmou o triunfo sobre o grande rival. Nikolaj Christensen, com oito golos, foi o melhor marcador da partida.

O FC Porto vence, assim, o Clássico, dos quartos de final da Taça de Portugal de andebol, com o Benfica por 39-37, após o prolongamento, e está nas meias-finais da prova, onde vai defrontar o vencedor do jogo entre o Sporting e o Marítimo, que foi adiado devido aos constrangimentos no Aeroporto da Madeira, que impediram a equipa leonina de aterrar na ilha madeirense.

Nos restantes jogos, o Póvoa derrotou, fora de casa, o V. Guimarães por 31-28.