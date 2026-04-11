Inspirado pelas exibições de Sebastian Abrahamsson, na baliza, e Antonio Martínez e Vasco Costa, no ataque, o FC Porto alcançou uma vitória dilatada frente ao Benfica, por dez golos diferença (42-32), à boleia de uma segunda parte fenomenal. O parcial da etapa complementar é esclarecedor, 25-13 favorável aos dragões, perante um adversário que cedo pareceu entregue à sua sorte.

Apesar de estarem a disputar a fase de apuramento de campeão, FC Porto e Benfica jogavam, no Dragão Arena, uma cartada importante na luta pelo segundo lugar, já que o Sporting segue imparável no topo da tabela, só com vitórias a nível interno esta temporada. No domingo (18h00), os leões defrontam o Águas Santas.

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As águias foram as primeiras a marcar, mas passaram grande parte do primeiro tempo em desvantagem no resultado. Apesar de o nível global do jogo não ter passado do razoável, os dragões chegaram a ter um avanço de quatro golos (14-10), a meio da etapa inicial, mas os encarnados recuperaram na reta final e chegaram mesmo ao intervalo na frente do marcador (19-17).

A defesa alta e agressiva do Benfica, conjugada com a ida de Capdeville para a baliza (sete defesas na primeira parte), foi, aos poucos, desgastando os azuis e brancos, que viram o atirador Gunnarsson ficar tapado com duas exclusões ainda antes do intervalo.

Mesmo entrando na segunda parte em inferioridade numérica, pela exclusão do lateral islandês, o FC Porto foi capaz, primeiro, de repor a igualdade (19-19), para depois arrancar para um parcial de 25-13, que lhe permitiu vencer a partida por 42-32.

A defesa 6x0 dos dragões mostrou solidez para travar as investidas contrárias, tendo o Benfica pagado caro os erros cometidos quando atacou sem guarda-redes na baliza.

Por falar neles, nos guarda-redes, o do FC Porto, Sebastian Abrahamsson, foi a grande figura do encontro com um total de 16 defesas, nove delas na primeira parte. No ataque, Antonio Martínez, que renovou esta semana, e Vasco Costa partilham a distinção de melhores marcadores do encontro, com nove golos cada.

Ao terceiro duelo da temporada entre ambos, os portistas estreiam-se a vencer, depois dos empates registados nos dois jogos da fase regular do campeonato. Quanto ao Benfica volta a perder no Dragão Arena, onde não vence desde maio de 2019.

[Artigo atualizado às 16h54]