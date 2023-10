O FC Porto visitou o Marítimo este domingo e venceu por 37-25, no encerramento da 10.ª jornada do campeonato nacional de andebol.

Antes da paragem para as seleções e depois de um triunfo na Champions, Carlos Resende aproveitou para rodar a equipa. António Areia e Nikolaj Laeso, ambos com seis golos, foram os melhores marcadores no lado azul e branco, mas Leandro Semedo (Marítimo), com sete, liderou esse registo entre todos os jogadores.

O FC Porto mantém-se na segunda posição, com 29 pontos, a um do líder Sporting, próximo adversário no campeonato (11 de novembro, no Dragão Arena).