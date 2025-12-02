O FC Porto venceu o HC Kriens-Luzern na Suíça, por 44-25, esta terça-feira, em jogo da sexta e última jornada da fase de grupos da Liga Europeia.

Assim, os dragões selaram o primeiro lugar do Grupo D, com dez pontos, mais dois do que os noruegueses do Elverum, que seguem com a equipa portuguesa para o Grupo 2 da Main Round.

Na Pilatus Arena, só uma derrota por 17 golos de diferença impediria a presença da equipa de Magnus Andersson na próxima fase. Os portistas foram demolidores e, ao intervalo, já venciam por 13 golos de diferença (23-10) e Diogo Rêma tinha defendido 41 por cento dos remates. Contudo, Sebastian Abrahamsson entrou para a segunda parte e ainda fez melhor – defendeu 46 por cento das tentativas adversárias.

Com sete e seis golos, respetivamente, Antonio Martínez e Daymaro Salina foram os melhores marcadores do encontro.

O FC Porto volta à ação no próximo sábado, às 15h00, na visita ao Belenenses, a contar para o campeonato.