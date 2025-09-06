As espanholas do Bera Bera revalidaram o título da Supertaça Ibérica feminina de andebol com um triunfo robusto frente ao Benfica, por 38-21, num jogo realizado em Pamplona, no País Basco.

Frente a frente estavam as equipas campeãs de Espanha e de Portugal, ficando o desnível entre ambas evidente logo no arranque, uma vez que as bascas cavaram uma diferença de 10-1 nos primeiros 11 minutos.

As encarnadas ainda esboçaram uma resposta, mas ao intervalo a margem no marcador era novamente de nove golos (19-10), favorável às espanholas.

Sem argumentos para reentrar na discussão do troféu, o Benfica não foi capaz sequer de travar o ascendente contrário, acabando vergado a uma derrota por 17 golos de diferença (38-21).

A melhor marcadora do jogo foi, ainda assim, a benfiquista Constança Sequeira, com sete golos. A MVP foi a espanhola Danila Delgado.

O pódio da Supertaça Ibérica fica completo com o Madeira SAD, que derrotou o Replasa Beti-Onak por 27-24, no jogo de atribuição do terceiro lugar.

De recordar que, na prova masculina da Supertaça Ibérica, o Barcelona bateu o Sporting, na final, no desempate por livres de sete metros.

