Andebol feminino: Benfica perde Supertaça Ibérica para o Bera Bera
Campeãs espanholas não deram hipóteses às «Águias» em Pamplona. Madeira SAD fecha o pódio
As espanholas do Bera Bera revalidaram o título da Supertaça Ibérica feminina de andebol com um triunfo robusto frente ao Benfica, por 38-21, num jogo realizado em Pamplona, no País Basco.
Frente a frente estavam as equipas campeãs de Espanha e de Portugal, ficando o desnível entre ambas evidente logo no arranque, uma vez que as bascas cavaram uma diferença de 10-1 nos primeiros 11 minutos.
As encarnadas ainda esboçaram uma resposta, mas ao intervalo a margem no marcador era novamente de nove golos (19-10), favorável às espanholas.
Sem argumentos para reentrar na discussão do troféu, o Benfica não foi capaz sequer de travar o ascendente contrário, acabando vergado a uma derrota por 17 golos de diferença (38-21).
A melhor marcadora do jogo foi, ainda assim, a benfiquista Constança Sequeira, com sete golos. A MVP foi a espanhola Danila Delgado.
O pódio da Supertaça Ibérica fica completo com o Madeira SAD, que derrotou o Replasa Beti-Onak por 27-24, no jogo de atribuição do terceiro lugar.
De recordar que, na prova masculina da Supertaça Ibérica, o Barcelona bateu o Sporting, na final, no desempate por livres de sete metros.