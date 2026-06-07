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Há 1h e 2min
Andebol feminino: Benfica vence Taça de Portugal e completa o triplete
Águias bateram o CJ Almeida Garrett por 34-25 na final da «Prova Rainha»
RM
Águias bateram o CJ Almeida Garrett por 34-25 na final da «Prova Rainha»
RM
O Benfica venceu o CJ Almeida Garrett e conquistou a décima Taça de Portugal de andebol feminino.
As encarnadas dominaram o jogo desde o início e chegaram ao intervalo a vencer por 16-18. Até ao fim manteve-se a superioridade das águias, que chegaram ao final com uma vantagem de nove golos, fechando o resultado em 34-25.
Com esta vitória na final da Prova Rainha, o Benfica completa o pleno de títulos nacionais, depois de ter vencido o campeonato e a Supertaça.
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