O Benfica venceu o CJ Almeida Garrett e conquistou a décima Taça de Portugal de andebol feminino.

As encarnadas dominaram o jogo desde o início e chegaram ao intervalo a vencer por 16-18. Até ao fim manteve-se a superioridade das águias, que chegaram ao final com uma vantagem de nove golos, fechando o resultado em 34-25.

Com esta vitória na final da Prova Rainha, o Benfica completa o pleno de títulos nacionais, depois de ter vencido o campeonato e a Supertaça.

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