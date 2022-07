O Sporting anunciou esta sexta-feira a chegada do ponta esquerda francês Étienne Mocquais, campeão mundial de sub-21 em 2015, para a equipa de andebol.

Mocquais, que chega a Alvalade depois de ter representado emblemas como US Créteil, Pontault-Combault HB e Tremblay HB, revelou que o assinar pelo Sporting era um desafio que não poderia recusar.

«É uma grande oportunidade, porque o Sporting é um clube muito grande. É a minha primeira experiência no estrangeiro e a confiança que o clube me está a dar é enorme, não podia recusar este convite», afirmou o francês aos canais de comunicação do clube leonino.

O andebolista de 26 anos admitiu ter falado com o adjunto Ricardo Candeias, com quem jogou nos franceses do Pontault-Combault, antes de aceitar rumar a Portugal e ao Sporting e que a opinião do antigo guarda-redes também pesou na sua decisão.

Étienne Mocquais, junta-se assim ao pivô polaco Patryk Walczak e ao guarda-redes argentino Leo Maciel, campeão europeu pelo FC Barcelona, nos reforços do plantel do Sporting para a época 2022/23.