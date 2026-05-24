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Há 2h e 13min
Andebol: Francisco Costa eleito MVP do campeonato
Jovem do Sporting esteve em plano de destaque
AC
Jovem do Sporting esteve em plano de destaque
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Francisco Costa, lateral direito do Sporting, foi eleito o melhor jogador do campeonato nacional de andebol, que terminou este sábado.
O internacional português, de 21 anos, marcou 123 golos em 21 jogos pela equipa tricampeã nacional, que venceu todos os encontros que disputou.
Esta foi a quinta época de Kiko no Sporting, onde chegou em 2021, depois da passagem pelo FC Porto.
𝐻𝑎́ 𝑗𝑜𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒𝑚 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 ✨— Federação de Andebol de Portugal (@AndebolPortugal) May 23, 2026
𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗶𝘀𝗰𝗼 𝗖𝗼𝘀𝘁𝗮: MVP do Campeonato Placard Andebol 1 👏#andebolportugal #placard #PlacardAndebol1 pic.twitter.com/UqdNlrX1SN
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