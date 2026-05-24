Francisco Costa, lateral direito do Sporting, foi eleito o melhor jogador do campeonato nacional de andebol, que terminou este sábado.

O internacional português, de 21 anos, marcou 123 golos em 21 jogos pela equipa tricampeã nacional, que venceu todos os encontros que disputou.

Esta foi a quinta época de Kiko no Sporting, onde chegou em 2021, depois da passagem pelo FC Porto.