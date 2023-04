Foi cancelada a greve dos árbitros de andebol, marcada para este fim de semana, apurou o Maisfutebol. A situação seria sempre grave, mas o facto de acontecer no fim de semana do clássico Benfica-FC Porto, que pode ser muito importante nas contas do título, deu outro impacto à posição dos árbitros.

A Associação Portuguesa de Árbitros e Oficiais de Mesa de Andebol (APAOMA), promotora do protesto, segundo defendera o Conselho de Arbitragem (CA), assumiu ter «interferido» na decisão dos árbitros de apresentarem dispensa de forma concertada.

Esta situação, provocada por um diferendo entre a APAOMA e o CA vai também provocar que este perca poderes, passando as nomeações dos árbitros a ser feitas diretamente pela FPA.

[em atualização]