Rangel da Rosa vai ser, ao que tudo indica, o novo guarda-redes do Benfica na modalidade de andebol masculino. O Saint-Raphael, clube francês, despediu-se do brasileiro neste sábado e deixou uma mensagem interessante no final.

«Obrigada pelo caminho que fizeste connosco. Boa sorte para o Benfica», terminam, revelando a próxima paragem de Rosa, que terminou contrato no clube francês.

O guarda-redes de 29 anos representou os franceses do Saint-Raphael nas duas últimas temporadas. Na última época, o emblema ficou em quinto lugar do campeonato.

Rangel da Rosa já competiu em Espanha e Roménia e estreia-se agora em Portugal.