O guarda-redes tunisino Yassine Belkaied deixou o Sporting e assinou pelo Celje, campeão esloveno que vai disputar a Liga dos Campeões na próxima época.

O jogador que os leões tinham contratado ao V. Setúbal na época passada ruma assim a um clube forte da modalidade, deixando o Sporting após a conquista da Taça de Portugal e o segundo lugar do campeonato.

A saída do guardião de 21 anos, juntamente com a de Skok, deixa os leões com duas opções para a baliza: o internacional português Manuel Gaspar e o argentino Leo Maciel, contratado ao Barcelona.